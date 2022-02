Le projet C-11 reconnaît les francos, mais oublie les radios

Quota de publicités du gouvernement

«Mais est-ce qu’il y aurait moyen d’aller encore plus loin que ça, puis de mettre une composante “médias communautaires”?» s’interroge Simon Forgues.

«Si c’était écrit clairement dans la Loi sur la radiodiffusion que la composante communautaire fait partie du système de radiodiffusion, ce serait tellement plus facile d’aller faire des représentations auprès du gouvernement en disant: “On a besoin de financement pour faire fonctionner nos radios et besoin d’un certain quota de publicités du gouvernement”! Mais ce n’est pas écrit», pointe-t-il.

Les balises financières ne sont pas claires non plus d’après le directeur des communications. «Quand ils disent qu’il y aura plus d’argent [qui servira notamment à] financer les produits de langue française en situation minoritaire et de langue anglaise au Québec, quelle forme ça va prendre? Je ne sais pas trop, c’est encore nébuleux», déplore Simon Forgues.

Pour le moment, l’ARC du Canada continue de défendre les intérêts de ses membres auprès du gouvernement et de suivre de près le projet de loi, qui devra passer en seconde lecture puis devant le comité de la Chambre des Communes avant d’en arriver à une version finale.