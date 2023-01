Nouveau juge en chef: des réactions franco-ontariennes

«Nous estimons, en effet, qu’en dépit de toutes les promesses faites par le gouvernement fédéral de promouvoir et encourager la dualité linguistique, le français n’est toujours pas considéré au même niveau que l’anglais comme une des deux langues officielles du Canada, mais reste et demeure pour ce gouvernement une langue de second degré.»

Le souhait de la CNFO, en cette nouvelle année 2023, est que la rhétorique fasse place au pragmatique et que le Canada devienne réellement un pays bilingue où les deux langues officielles jouissent d’un statut égal et équitable.

La CNFO vise à mobiliser les communautés noires francophones de l’Ontario pour aider à surmonter leurs défis, mieux répondre à leurs besoins et se développer en respect de leur identité propre et en harmonie avec l’ensemble de la population ontarienne.

Faire progresser l’accès à la justice en français

Au nom de l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO), la présidente Vicky Ringuette félicite Michael Tulloch pour sa nomination. Elle souhaite «continuer le dialogue et la collaboration afin de veiller à l’amélioration continue de l’accès à la justice en français en Ontario».

L’AJEFO travaille notamment à outiller la communauté juridique de la province grâce à la plateforme Jurisource.ca. Elle appuie aussi le grand public à travers CliquezJustice.ca et le Centre d’information juridique de l’Ontario, «dont la demande est plus que jamais grandissante».