Nouveau juge en chef de l’Ontario: vive la diversité!

Sa nomination à la Cour d’appel de l’Ontario a fait de lui le premier Noir à siéger à une cour d’appel au Canada. Avant sa nomination à la magistrature, il a été procureur adjoint de la Couronne, à Peel et à Toronto, de 1991 à 1995, pour ensuite exercer en cabinet privé, se spécialisant en droit pénal.

En 2016, le gouvernement de l’Ontario a confié au juge Tulloch la réalisation d’importants examens, lesquels ont mené à la publication de deux rapports détaillés, soit le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police (2017) et le Rapport de l’examen indépendant des contrôles de routine (2018).

Lorsqu’il était procureur de la Couronne, Michael Tulloch a fait partie de l’équipe chargée de la réponse du gouvernement dans le cadre de la Commission sur le racisme systémique. Il a en outre présidé un comité de révision de la politique d’admission de la Faculté de droit Osgoode Hall, en 2006.

Le juge Tulloch a été membre du Comité de formation de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, de l’Institut national de la magistrature et du Comité consultatif de la magistrature sur l’engagement international du Commissariat à la magistrature fédérale.

Il a été membre émérite de la Munk School of Global Affairs and Public Policy de l’Université de Toronto et chercheur universitaire émérite au Centre of Law and Policy de l’Université Ryerson (maintenant l’Université métropolitaine de Toronto). Il était un membre fondateur et un mécène de la Fondation de la bourse d’études Seconde chance et a présidé le comité consultatif de la Black Business and Professional Association.