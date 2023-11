Au ROM: retour des meilleurs clichés de la nature

Près de 50 000 photos

Cette compétition a fait l’objet d’un nombre impressionnant de 49 957 candidatures de photographes de tous âges et de tous niveaux d’expérience provenant de 95 pays.

Les catégories couvrent des domaines comme: Les animaux dans leur milieu, Le milieu urbain, Le comportement des mammifères, Gros plan sur les océans, Plantes et champignons, Prix de la relève, ainsi que le Photojournalisme.

«La compétence et le dévouement qui se cachent derrière chacune de ces photos les rendent d’autant plus percutantes et inspirantes», déclare le conservateur de l’exposition, Soren Brothers. «Mais elles nous rappellent aussi à tous et toutes de ralentir, d’observer et de prendre soin des nombreuses plantes, animaux et champignons qui nous entourent et dont la vie est intimement liée à la nôtre.»

Notre impact sur la nature

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un thème officiel de l’exposition, de nombreuses photos témoignent de la sensibilité et de la perspicacité des photographes à l’égard de l’impact de l’homme sur la biodiversité et les écosystèmes.

Le site Web du NHM met en avant certaines photos avec un contenu (en anglais) sur la façon dont on peut aider cette cause pour celles et ceux qui apprécient les photos, mais qui veulent également en apprendre et faire plus pour protéger la nature.