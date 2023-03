Oasis: les femmes «plus fortes qu’on ne le croit»

Partage et réflexion

Jusqu’au 9 mars 2023, en collaboration avec le Conseil scolaire Viamonde, Oasis a organisé une collecte de produits alimentaires pour soutenir les femmes dans le besoin.

Le 10 mars, de 18h à 21h, l’organisme anime une soirée de «réflexion constructive entre femmes» sur les enjeux du moment.

«Serrons-nous les coudes»

«Dans des temps durs pour tout le monde», ajoute Dada Gasirabo, les femmes font face à des difficultés à tous les niveaux: «sécuritaire, économique, familial, mental, social et environnemental».

«Il semble impensable de célébrer durant cette turbulence. Serrons-nous les coudes et portons nos voix plus loin et plus fort pour revendiquer ensemble, rattraper et renforcer notre espace et notre filet de sécurité qui continuent de glisser de nos mains et de nous échapper!»