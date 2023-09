La Cité à Toronto: une rentrée dans l’enthousiasme

Facebook bloque les médias. Allez à la source et recevez notre infolettre.

Les médias d'information ne sont plus accessibles via Facebook, et pourraient bientôt ne plus l'être via Google. Vous abonner gratuitement à notre infolettre courriel est un bon moyen de continuer d’accéder à nos articles. Prenez aussi l'habitude d’aller directement sur l-express.ca pour vous informer sur ce qui ce passe dans notre grande ville et ailleurs... en français!