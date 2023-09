Une rentrée scolaire mémorable: une tradition à La Citadelle

Alfred Abouchar, le directeur de l’école, a souhaité la bienvenue aux anciens et nouveaux élèves ainsi qu’à leurs parents, a présenté le corps enseignant et administratif de l’école, et a donné quelques directives pour assurer le bon déroulement des premiers jours de l’année scolaire. Ensuite, les élèves ont été appelés à se mettre en rang et à suivre leur professeur titulaire en classe.

Guide des parents

Une réunion entre les parents et l’administration de l’école a suivi pour discuter des principes du Guide des parents qui leur avait été transmis durant l’été via le portail aux parents du site web de l’école.

La matinée s’est terminée dans une atmosphère joyeuse et pleine de retrouvailles, marquée par un vacarme enthousiaste.

L’après-midi, les élèves de la 6e à la 12e année, intéressés à participer au voyage organisé à Boston prévu pour les vacances du mois de mars 2024, se sont réunis avec les représentants de l’agence de voyages responsable de l’organisation. Cette réunion avait pour objectif de prendre connaissance des détails du voyage et de commencer à mettre en place l’organisation du groupe.

Élèves et enseignants

Le lendemain, mercredi 6 septembre, la première journée d’école a débuté par une assemblée réunissant tous les élèves et les enseignants. Cette réunion avait pour but de commencer l’année du bon pied en clarifiant aux élèves les attentes et les règlements de l’école.