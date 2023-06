Dernière semaine d’école à La Citadelle… Et vive les vacances!

C’était la fin de l’année scolaire à La Citadelle et les élèves ont terminé leurs examens. C’est un véritable plaisir de les voir passer les derniers jours à l’école en s’amusant entre eux et en se préparant pour la grande cérémonie de promotion et de remise des diplômes de fin d’année.

La Citadelle est réputée pour son niveau académique élevé, et on pourrait penser que ses pauvres élèves ne font rien d’autre que d’étudier. On ne s’imagine certainement pas qu’ils s’amusent tout au long de l’année, et encore moins qu’ils le font avec autant de sérieux, de joie et de gentillesse après avoir fini leurs examens.

Joie débordante

Lors de cette dernière semaine d’école, les élèves se sont laissé aller à la folie et à une joie débordante.

Ils ont eu le privilège d’apporter leurs portables et leurs jeux électroniques à l’école et de célébrer la fin de l’année avec des jeux et des collations en classe, en compagnie de leurs enseignants et de leurs camarades de classe.

De plus, les élèves du secondaire ont eu la chance de profiter d’une journée de congé à Canada’s Wonderland, tandis que les élèves de maternelle ont érigé leurs tentes et campé sur le terrain de jeu des plus petits.