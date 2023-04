L’école privée La Citadelle: un fleuron de la francophonie

Lors de notre récente visite de l’école, les élèves en uniforme se levaient pour accueillir le directeur et son invité, à qui ils trouvaient amusant de montrer leurs cahiers bien tenus et leurs travaux.

De l’extérieur, on évalue mal les dimensions de l’école et ses installations. En se promenant dans ses corridors et en observant les groupes à l’œuvre, on a l’impression d’avoir croisé deux fois plus d’élèves et d’enseignants.

Excellence académique

Les deux filles d’Alfred Abouchar, qui gèrent l’institution avec lui: l’une à temps plein, l’autre qui est aussi prof au campus Glendon de l’Université York, répriment un sourire quand il parle avec passion de rigueur académique, devoirs, examens, discipline, devoirs de vacances… On imagine qu’elles sont passées par là!

Récemment, tous les projets soumis par les 10 élèves de l’intermédiare et du secondaire de La Citadelle à la Toronto Science Fair 2023 ont gagné une médaille dans leur catégorie!

Deux d’entre eux ont remporté les 1er et le 2e prix de la Society of Tribologists and Lubrication Engineers (!), tandis que les 10 vidéos des projets des élèves de la maternelle à la 4e année ont tous été choisis parmi les 24 meilleures soumissions.