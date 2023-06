Un millier d’oeuvres d’art à La Citadelle

Le 2 juin dernier, les élèves de la maternelle moyenne section jusqu’à la 12e année de l’école privée bilingue La Citadelle, à Toronto, ont exposé plus d’un millier d’œuvres artistiques variées lors de leur Exposition annuelle d’art.

Cette exposition témoigne du programme d’éducation artistique intensif offert par l’école, ainsi que du talent artistique exceptionnel de ses élèves de tout niveau.

Profondeur des jeunes artistes

En se promenant à travers les galeries de l’école, les parents et les visiteurs ont été captivés par la richesse et la diversité des productions, ainsi que par l’ampleur et la profondeur des œuvres présentées par ces jeunes artistes.

Chaque pièce était une expression unique de la créativité des élèves, reflétant leurs perspectives individuelles, leurs émotions et leurs expériences.