Soirée multiculturelle à l’école La Citadelle

L’école privée bilingue La Citadelle a organisé une soirée multiculturelle pour permettre aux élèves et aux parents de découvrir et de célébrer la richesse et la diversité culturelle qui caractérise leur établissement. L’événement rassembleur avait lieu le 5 mai dans une salle de bal du quartier Don Mills et Eglinton, pas très loin de l’école.

Diversité culturelle

L’école regroupe plus de 30 cultures différentes de tous les continents. Enfants comme enseignants retracent leurs origines en Chine ou au Congo, en Iran ou au Liban…

«Cette soirée est un moyen de renforcer nos liens au sein de la communauté de l’école», a indiqué Shafina Ramji, la présidente du conseil des parents d’élèves.

La soirée multiculturelle était une occasion pour les élèves de l’école de se rassembler et de montrer leur enthousiasme pour leur école.

Après le repas, des danses et des spectacles ont été présentés, laissant place ensuite à la fête. Avec notamment la participation de la compagnie de danse torontoise Hips Don’t Lie.