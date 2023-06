Les examens à La Citadelle: un rite de passage

Au contraire, en rédigeant des examens, les enfants devraient apprendre à synthétiser leurs connaissances et compétences acquises; gérer leur travail, leur temps et leur niveau d’anxiété; et apprendre à être indépendants, et avant tout responsables en tant qu’apprenants.

Il convient de noter que La Citadelle est allée plus loin en incorporant des cours sur les compétences d’étude et la gestion du temps, ainsi qu’en développant un agenda quotidien spécialement conçu pour les élèves de l’élémentaire et de l’intermédiaire.

Évaluations orales

De plus, des semaines de révision en classe ont été introduites avant les examens pour encourager les révisions collectives enseignant-élève. Récemment, en plus des examens pratiques en sciences, en musique et en art, des examens oraux ont été mis en place dans les cours de langues (français, anglais, espagnol et mandarin) de la 1re à la 12e année.

Ces évaluations orales favorisent l’interaction en temps réel, évaluent la compréhension, la fluidité et les débats, et fournissent un retour immédiat. De plus, elles améliorent les compétences de présentation et simulent des schémas de communication authentiques.

Ainsi, les examens oraux complètent d’autres méthodes d’évaluation, offrant une perspective globale du parcours d’apprentissage des élèves à La Citadelle.