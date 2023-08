Climat, énergie, progrès: 11 livres pour mieux comprendre

Vive le pétrole!

Alex Epstein: Fossil Future – Why Global Human Flourishing Requires More Oil, Coal, and Natural Gas – Not Less (2022).

Vaclav Smil: How the World Really Works – The Science Behind How We Got Here and Where We’re Going (2022).

Le titre provocateur de l’essai du jeune philosophe et militant américain Alex Epstein est plus explicite que celui de l’ingénieur et universitaire canadien Vaclav Smil. Mais c’est ce dernier qui démontre le plus clairement que les appels à remplacer les énergies fossiles «maintenant!» relèvent de la pure fantaisie.

Les combustibles fossiles produisent encore plus de 80% de l’énergie consommée dans le monde, et le pétrole entre dans la production d’une myriade de produits essentiels.

Si on tient absolument à réduire la quantité de CO2 dans l’atmosphère (pas nécessaire selon Epstein), il faut surtout développer le nucléaire. Smil est partisan d’une rationalisation/réduction majeure de notre consommation de toutes les ressources, notamment grâce à une meilleure éducation.