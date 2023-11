La nature cachée de Mississauga

Absolute World

Puisque je voulais aller faire un peu de magasinage au retour de ma balade, j’ai choisi de me garer devant Simons et de me rendre directement aux pieds du Absolute World en sillonnant parmi les vastes terrains de stationnement avoisinants.

Les tours futuristes sont à 10 minutes de marche du centre d’achat, au coin de la rue Hurontario et de Burnhamthorpe Est.

Les deux tours, respectivement de 50 et 56 étages, ont été complétées en 2012. L’oeuvre de l’architecte chinois Ma Yansong de la firme MAD est incontournable, et très intéressante à photographier de plus près.

Chaque étage est décalé par rapport aux autres. Pour la plus haute tour, on remarque un décalage d’un seul degré à la fois du 1er au 10e et du 52e au 56e, puis 3 degrés de décalage du 11e au 25e et du 40e au 51e.

Les étages du 26e au 39e sont tous décalés de 8 degrés. C’est de qui donne à cette tour les courbes évocatrices qui lui ont valu le surnom de «Marilyn Monroe».