Portes ouvertes des écoles secondaires Viamonde

Le duo a été reconduit par acclamation, lors de la réunion d’organisation du jeudi 16 novembre.

Élue dans Toronto-Ouest, Geneviève Oger a remercié ses collègues pour leur confiance et rappelé que la voix de chacune et de chacun à la table permet à l’organisation de croître et surtout aux élèves d’avoir accès aux meilleures ressources pour poursuivre leurs études.

«Je prévois de continuer à privilégier l’écoute, le respect des perspectives divergentes et surtout des prises de décisions basées sur des faits probants.»

Projets et défis

La présidente a identifié certains des enjeux sur le radar du Conseil au cours des prochains mois.

«Nous avons un projet d’école à Hamilton qui prend beaucoup plus de temps que nous le souhaiterions et un projet d’école très attendu à Ajax. C’est sans compter les projets d’immobilisations sur notre plus récente liste de priorités.»