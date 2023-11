MonAvenir: confirmation de Geneviève Grenier et retour de Nathalie Dufour-Séguin

C’est aussi le cas de Melinda Chartrand (Lincoln-Niagara) et de Marcel Levesque (Hamilton-Wentworth) qui sont toujours à la table du Conseil.

Collaboration

«Nous avons embauché une nouvelle direction de l’éducation (Nicole Mollot), avons avancé dans nos discussions en matière d’équité, d’inclusion et d’éducation, et les sous-comités de politiques et de démarchage sont repartis de l’avant», a rappelé la présidente réélue.

La nouvelle vice-présidente assure que «nous allons continuer notre belle collaboration entre conseillères et conseillers scolaires, dans l’harmonie et le respect, puisque nous savons reconnaître le bénéfice d’avoir des opinions et des expertises différentes».

61 écoles

La séance annuelle d’organisation a été ponctuée des chants de la chorale d’élèves de l’école secondaire catholique Monseigneur-de-Charbonnel, où se trouve le siège social du CscMonAvenir.