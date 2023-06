Geneviève Grenier élue à la présidence du Club canadien de Toronto

Le conseil d’administration du Club canadien de Toronto, élu lors de l’assemblée générale annuelle du 24 février, a élu le 1er juin Geneviève Grenier à sa présidence et Catherine Héroux à sa vice-présidence.

Geneviève Grenier est vice-présidente de Chartered Professional Accountants of Canada (CPA) et présidente du Conseil scolaire catholique MonAvenir.

Elle remplace Lise Béland, qui ne s’était pas représentée en février, et qui prend également sa retraite du Collège Boréal, où elle était vice-présidente de la région du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario.

«D’ores et déjà, notre CA se prépare à offrir à la communauté une saison 2023-2024 riche en événements et en nouveautés. C’est avec beaucoup de fierté et d’envie que nous allons travailler fort pour surprendre, une fois de plus, nos adhérents», a commenté Geneviève Grenier.

Un conseil de 13 personnes

Catherine Héroux est consultante en communications, fondatrice de Catherine Héroux Communications.