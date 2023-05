3e édition du Festival de la foi «Impact» à MonAvenir

«Par leur engagement, leurs convictions et leurs projets au sein de leur école, ce sont eux, jeunes catholiques francophones, qui nous poussent à créer un monde plus juste rempli de paix et de joie en restant unique.»

Les élèves ont tenu des kiosques exposant leurs projets et dialogué avec d’autres élèves.

Spectacle pour la communauté

En fin de journée, la grande communauté de la région de Mississauga a pu découvrir ces projets lors d’une présentation vidéo et profiter des prestations musicales du club de musique de l’école Sainte-Famille.

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir gère 62 écoles établies sur un territoire qui s’étend de la péninsule du Niagara à Peterborough et de Toronto à la baie Georgienne.