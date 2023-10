Le Québec aussi a ses vampires

Ce n’est pas vraiment marqué. L’histoire n’en parle pas vraiment, mais ça me disait d’essayer d’aller dans cette direction.

J’ai pris ma chance et me suis positionné comme ça. Quand je suis arrivé à l’audition, Ariane m’a fait un résumé du film, et de sa vision du personnage… Et elle m’a dit la même chose, qu’elle le voyait un peu sur le spectre. Et là, je me suis dit «Bon, bah on va y aller alors!» (rires)

J’ai joué ma composition. Cela dit, Ariane n’était pas certaine au début. Elle m’a demandé de baisser un peu l’intensité du jeu sur le spectre. J’étais tellement engagé dans ce choix que je n’arrivais pas en diminuer l’intensité, ni émotionnellement, ni physiquement.

Du coup, j’ai continué sur ma voie et quand je suis sorti, je pensais avoir raté l’audition. Surprise! J’ai quand même eu un rappel pour une seconde audition, pour laquelle je me suis préparé à en faire moins… Et quand je suis arrivé au rappel, Ariane m’a dit «oublie ce que j’ai dit la première fois, fais exactement la même chose que ce que tu avais faite» (rires).

Ariane Louis-Seize : Oui, parce que quand je t’ai vu la deuxième fois, et que tu avais baissé un peu l’intensité, je trouvais ça moins bien.