TIFF 2023 : tous les films en français, et ceux à ne pas manquer

Le Festival international du film de Toronto (TIFF), édition 2023, ouvre ses portes le 7 septembre et propose plus de 200 films, parmi lesquels 25 longs-métrages entièrement en français et une dizaine partiellement, en plus des courts-métrages disséminés dans les six programmes leurs étant destinés.

Le site du TIFF étant un peu compliqué à naviguer si vous chercher uniquement des films dans une certaine langue, nous avons fait le travail pour vous!

Nous avons établi la liste complète des titres (en anglais, car le catalogue du TIFF affiche seulement les titres traduits, puis en français parce que… on préfère comme ça), que vous trouverez ci-dessous, juste après une liste de notre sélection à ne pas manquer.

Activités à la Maison Campbell

De plus, cette année, Unifrance, l’organisme de promotion du cinéma français, organise en collaboration avec l’ambassade de France au Canada et Hollywood North Inc., tient une grande journée gratuite de célébration du cinéma et de la culture française avec animations, jeux, projection de film, deux concerts gratuits de musique française, nourriture et boissons françaises, soirée dansante, karaoké et plus!

Tout ça au musée de la Maison Campbell, sur la rue Queen Ouest à l’angle de l’avenue University, le samedi 9 septembre de 11h à 18h, puis de 23h à 2h du matin pour la soirée dansante.