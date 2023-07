Le point sur l’imposant chantier de la colline du Parlement

Seulement, «côté patrimoine, le plafond est très spécifique. On ne veut pas nuire aux autres éléments patrimoniaux et décoratifs de la pièce, mais on veut faire sûr que la technologie pourrait être capable de faire de la radiodiffusion. C’est vraiment là l’enjeu», ajoute-t-elle.

Conserver le patrimoine

Tous les éléments retirés sont gardés, protégés et numérotés pour qu’il soit possible «de tout remettre exactement là où on l’a trouvé», assure Asha Boucher.

«Quand les gens vont rentrer dans l’édifice, ils vont se retrouver parce qu’il y a plein de choses qui vont avoir l’air d’être pareilles, mais l’édifice tel quel va être amélioré», précise-t-elle.

Les plafonds en toile de lin dans la Chambre des communes ont été retirés temporairement pour les travaux. Il a fallu procéder avec prudence, informe le chef de l’équipe spécialisée en patrimoine de Centrus, Pascal Létourneau.

«Le tissu, avec le temps, devient fragile, surtout avec les couches de peinture. Il acquiert une rigidité. Tout ça est enlevé très délicatement et entreposé pour une restauration future.»