Francis Drouin devient le plus jeune président des parlementaires francophones

«Toute la question numérique appelle les gouvernements à collaborer pour protéger l’espace francophone partout à travers le monde.»

Concrétiser les idées

M. Drouin admet que la démocratie n’est pas un système parfait et que le cheminement dans certains dossiers peut être lent. «Étant le plus jeune, ça me donne l’occasion de transmettre ce message. Il ne faut pas perdre espoir envers les institutions démocratiques. Oui parfois c’est lent.»

Le député veut se concentrer sur moins de résolutions à la fois, mais en concrétiser davantage. «Il faut en faire moins, mais le faire mieux. Souvent les résolutions dorment sur la tablette, il faut aller de l’avant. Comment influencer l’ONU et d’autres partenaires? On veut devenir un peu plus politique dans nos échanges internationaux.»

L’APF est un lieu d’échange où les parlements peuvent en apprendre de tout un chacun. M. Drouin souhaite surtout trouver des solutions pour régler le problème de l’insécurité alimentaire présente partout dans le monde. Y compris au Canada où l’on note une inflation historique.

Collaboration dans l’Est ontarien

Glengarry-Prescott-Russell est la circonscription la plus francophone de la province avec 60% de résidents francophones.