Le rôle du Conseil du Trésor disputé en comité des langues officielles

Le président de l’AFO a précisé que Patrimoine canadien a toujours eu la responsabilité de mettre en œuvre de la Loi sur les langues officielles sans avoir de pouvoir sur les autres ministères, Ce qui l’a toujours contraint à faire des recommandations.

«Les ministères étaient tout à fait libres de mettre la Loi en œuvre à 25%, 50%, 100%… ou ne pas le faire du tout. Si on veut faire avancer la cause francophone, on a besoin d’un organisme qui a du pouvoir sur les ministères. Nous avons identifié le Conseil du Trésor pour cela. Mais Patrimoine canadien continuerait de gérer ses programmes», a précisé Carol Jolin.

Les «principes d’application» de la Loi

Le projet de loi C-13 énonce que le Conseil du Trésor établit des «principes d’application» de la Loi et surveille et évalue la mise en œuvre de la Loi.

En mars, en entrevue avec Francopresse, la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, tentait d’éclaircir la question.

«Il semble y avoir une confusion autour de la mise en œuvre. Seul le Conseil du Trésor va agir comme agence centrale en mettant en œuvre la Loi sur les langues officielles… En la coordonnant [dans l’appareil fédéral] et en l’évaluant. On lui donne plus de pouvoir. Et Patrimoine canadien est un bailleur de fonds.»