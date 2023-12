Le Théâtre français de Toronto a maintenant son propre éclairage

«La capacité du TfT à offrir au public des expériences théâtrales en langue française encore plus enrichissantes aura sans doute un impact positif et durable sur le dynamisme culturel de notre communauté», indique Jessica Bell, députée provinciale d’University—Rosedale.

Louer du matériel était coûteux

«Louer du matériel est coûteux en argent et en temps, et n’est pas toujours facile selon les périodes et les lieux de représentation», indique Karine Ricard.

«Avec ce matériel, nous sommes donc autonomes et pouvons même partir en tournée avec tout ce qui est nécessaire à la bonne présentation de nos spectacles. L’impact de cette subvention de la Fondation Trillium de l’Ontario sur nos activités est très concret, et il permet de mieux servir notre communauté francophone et francophile.»

La FTO est l’agence qui distribue les profits des loteries provinciales.

La députée provinciale de Toronto-Centre, Kristyn Wong-Tam, fait valoir que «le Théâtre français de Toronto sert de centre culturel pour les jeunes et adultes francophones souhaitant partager leur amour du théâtre, que ce soit par la performance ou à partir du public, et renforce les liens de la communauté dans un environnement créatif et enrichissant».