Un gala de musique très festif pour les 10 ans de Kilimandjaro

Meilleur artiste masculin: Dee Joyce, Gh Gali, Bo Diaw, SlimFlex.

Meilleur organisateur d’événements de musique afro: Music Africa, SPN Productions, Festival international Nuits d’Afrique.

Meilleur(e) artiste de musique religieuse: Stephanie Song, Diva Queen, Jah Nissi, Guy Mbayo, ExpertBoss.

Meilleur(e) artiste ou groupe de musique folkorique: Njacko Backo & Kalimbas, BTS Power Canada, Adama Daou, Amadou Kienou.

Meilleure collaboration: Condamnée à t’aimer de Lya Sherly et Dee Joyce, Bayas de Monna Muse et Joochar, Kalamity de JBWAI et Bolu Ajibade, Je t’attendrai de Richy Jay et Antonny Drew, Nada Mas de Rosemika et Abuelo, Money Up de Shy Musiq et Flex GLR.