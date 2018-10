Radio Kilimandjaro, une référence pour la communauté africaine

Charlie Courrent

30 octobre 2018 à 9h00 30 octobre 2018 à 9h00

Créée en 2013 par Christian Roméo Youdjeu, Radio Kilimandjaro est la radio de référence pour la communauté africaine d’Amérique du Nord.

Animateur camerounais

Christian Roméo Youdjeu est arrivé à Toronto il y a dix ans en provenance du Cameroun. Il y a appris le métier d’animateur radio.

Ce passionné d’animation a étudié les médias, mais aussi la traduction, le marketing, et il travaille en tant que promoteur d’événements.

Son expérience en radio est incontestable puisqu’il côtoie désormais ce milieu depuis plus de 20 ans.

«La radio qui nous rassemble»

Au-delà de sa passion pour la radio, Christian Roméo Youdjeu a jugé nécessaire de créer un média de proximité pour la communauté africaine d’Amérique du Nord.

«Avant notre apparition, il n’y avait pas d’espace d’expression 100% afro. Il n’existait pas de grandes tranches horaires portant sur l’Afrique dans les médias, regrette le fondateur de Radio Kilimandjaro. C’est pourquoi nous souhaitons occuper une place majeure, proche de la communauté, comme ce qui peut se faire en Afrique.»

Son slogan «La radio qui nous rassemble» est d’ailleurs très équivoque.

Cible : l’Amérique du Nord

Le public nord-américain est la cible principale de Radio Kilimandjaro.

«Nous proposons des programmes intéressants aux communautés africaines du Canada et des États-Unis, même si d’autres personnes nous suivent également», affirme Christian Roméo Youdjeu.

Des correspondants en Afrique travaillent eux aussi pour la radio et organisent même des émissions sur place.

Disponible en ligne et via Tune in

Le Kilimandjaro est le plus grand sommet africain. Un lieu connu de tous, qui fédère au-delà du Cameroun et qui a donc plu au fondateur. Radio Kilimandjaro, qui appartient au groupe UG Media Corporation, n’est pas disponible sur les ondes AM ou FM.

On l’écoute via le site internet de la radio ou l’application Tune in. «La radio en ligne est la radio du futur. Nous voulions être diffusés là où sont les auditeurs», nous explique Christian Roméo Youdjeu pour justifier sa politique de retransmission.

À terme, cette radio communautaire devrait se lancer sur le format vidéo pour des diffusions web également.

Radio bilingue

Radio Kilimandjaro est bilingue. Pour les contenus francophones, des animateurs originaires du Cameroun ou encore de Côte d’Ivoire sont aux manettes.

Sur les sept émissions proposées chaque semaine, cinq sont en français. À nous le week-end est d’ailleurs présentée par Christian Roméo Youdjeu lui-même, le vendredi soir de 20h30 à 22h.

La programmation des contenus est très variée. Les auditeurs peuvent retrouver de la musique, de l’actualité africaine ainsi que des émissions sur l’intégration au Canada pour les nouveaux arrivants.

Prix Kilimandjaro de la Musique

Depuis 2015, Radio Kilimandjaro organise un gala visant à promouvoir la culture africaine en Amérique du Nord: le Prix Kilimandjaro de la Musique. Cette cérémonie annuelle récompense les talents afros-nord-américains.

«Beaucoup d’artistes africains talentueux ne sont pas assez reconnus. Nous souhaitons faire reconnaître le talent des nôtres, leur faire confiance», précise l’animateur camerounais. Cette année, le rendez-vous est donné le 1er décembre au Daniel’s Spectrum, 585 rue Dundas est.