Soutenez vos artistes favoris aux prix Kilimandjaro

Meilleur organisateur d’événements de musique afro: KPopsy Ent. (Nigeria), Prince George Ent. (Nigeria), NEK Events (Cameroun).

Meilleure collaboration: Crush On You – Kwame Vista ft. Major Benzy (Ghana et Nigeria), Joka – Remiray feat Magasco (Cameroun), My celebrity – OZEE B feat SUCCESS K (Nigeria).

Meilleure voix masculine: SlimFlex (Ghana), Izzy la force Tranquille (Cameroun), Gui Gui Love (Cameroun).

Meilleure voix féminine: Miv-Yv, La Grande Royale (RDC), Nelly Luv (Cameroun), Mis Blandine (RDC), Missy BK (Cameroun).

Meilleure chanson afro urbaine: Reign par Myrène (Sénégal), Yo Pale par Gino Zokot (Haïti), Why Me par Rain Akai (Zimbabwe), Cypher Rap Creyol par Jack et kastro Tet Ansanm (Haïti), Feel the Vibe par AO Gorman (Ghana).