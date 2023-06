Sixième Gala RelèveON, six lauréates et lauréats, sixième succès

Le Prix Jeune leader inclusif, présenté par CN, a été remis à Junior Mandoko, de Ajax, juge au tribunal d’appel des accidents de travail. Il enseigne aussi au Collège Boréal.

Enfin, un Prix Coup de coeur du Jury, pour lequel il n’y avait pas de finalistes, a été présenté par le Club canadien de Toronto à Jose Mafra Vilarim da Costa. Son entreprise met en relations des restaurants et hôtels canadiens avec des étudiants européens en hôtellerie désireux de venir travailler chez nous. Lui-même a étudié à l’École hôtelière de Genève, puis au HEC de l’Université McGill à Montréal.

Relève inspirante

«Année après année, nous ne nous lassons pas de découvrir les profils de notre inspirante relève des affaires franco-ontarienne», a indiqué Geneviève Grenier. «Toutes nos candidates et tous nos candidats sont porteurs de valeurs professionnelles et personnelles qui forcent le respect et l’admiration.»

Ils bénéficieront également d’une couverture médiatique sur les ondes de TFO. La cérémonie de remise des Prix étaient présentée par Rudy Chabannes, de TFO, et Philippe de Montigny, de Radio-Canada.

Les principaux partenaires du Gala RelèveON – devenu la plus grosse activité du Club canadien – sont Desjardins, Air Canada, et Cassels. Les prix étaient parrainés par Humance, l’Université de l’Ontario français, le CN, le Collège Boréal et Réseau Fix. Plusieurs autres partenaires contribuaient au succès de l’événement.