Gaspillage alimentaire: Metro s’associe à Too Good To Go

Lancée en 2016, l’application est un allié de poids dans ce combat. Spécialiste marketing et communications chez Too Good To Go, Nicolas Dot souligne que la «première application antigaspillage alimentaire au monde» n’est présente au Canada que depuis un an et demi.

Gaspillage dans les commerces et à la maison

La vocation de Too Good To Go est simple. Il faut «inspirer chacun et chacune à arrêter le gaspillage alimentaire partout», que ce soit dans les commerces, mais aussi dans les foyers. Selon Nicolas Dot, «47% de ce gaspillage est fait par les citoyens chez eux».

Dans cet objectif, l’application invite les commerces partenaires à rassembler leurs surplus dans des «paniers surprises». Rassemblant différents produits en fonction des quantités restantes, ils sont vendus au tiers du prix.

Une fois un panier réservé par le biais de l’application, tout consommateur n’a plus qu’à se rendre dans le commerce en question, présenter son reçus, et récupérer le panier. Cela permet d’avoir «une solution très simple à portée de main».

Un système «gagnant-gagnant»

Grâce à ces partenariats, tout le monde est satisfait. D’un côté, les consommateurs ont accès à des produits «frais et comestibles à un prix relativement réduit». De l’autre, les commerçants peuvent «revaloriser leur surplus et de ne pas jeter ce qu’ils ont créés».