Détournez le gaspillage alimentaire vers votre assiette

Plus d’un millier de commerces torontois – boulangeries de quartier, restaurants, dépanneurs, succursales de chaîne d’alimentation – participent à l’application numérique Too Good To Go permettant à ses usagers de commander, à un tiers du prix, des aliments qui allaient être jetés.

Son relationniste torontois Nicolas Dot décrit Too Good To Go comme «la première application de lutte contre le gaspillage alimentaire permettant aux Canadiens de sauver de l’argent, soutenir un grand nombre de commerces alimentaires locaux et agir pour la planète».

Se défendre contre l’inflation

Fondée en Europe en 2016, par des Français et des Danois notamment, l’application est déjà implantée dans 17 pays, dont au Canada depuis un an dans 7 grandes villes. Son expansion se poursuit. De nouveaux usagers et de nouveaux commerces s’y ajoutent chaque jour.

Une partie de cet engouement pour l’application s’explique par l’inflation galopante en 2022, reconnaît Nicolas Dot.

«Les paniers surprise de Too Good To Go, vendus au tiers de leur valeur, ont permis de réduire sensiblement les dépenses de nourriture. Les commerces alimentaires locaux, qui ont des marges serrées, en ont également bénéficié en générant des revenus additionnels en vendant leurs surplus.»