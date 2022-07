Inflation: pourquoi de telles disparités entre les provinces?

Avec un taux de 11,1% d’inflation à l’Île-du-Prince-Édouard ou encore de 3,5% au Nunavut, l’inflation est loin d’être homogène à l’échelle du pays.

Ces écarts dans la hausse des prix s’expliquent notamment par les coûts de transport et de logement, mais aussi par le poids de l’énergie et de l’alimentation dans le budget des ménages, très différents selon les provinces et territoires.

Les aliments et l’essence

En un an: + 7,7%. C’est la progression moyenne des prix à la consommation entre mai 2021 et mai 2022, selon Statistique Canada. Du jamais-vu depuis janvier 1983.

Deux secteurs portent cette inflation galopante: l’alimentation, qui a pris 9,7% au mois de mai, et surtout l’énergie et l’essence, qui ont respectivement bondi de 34,8% et 48%, en un an.

La flambée affecte l’ensemble des provinces et territoires, mais l’inflation fait parfois le grand écart.