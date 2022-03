Le spectre grandissant de l’inflation: énergie, aliments, logement…

«Au niveau des vêtements, il y a eu très peu d’augmentation des prix. Mais du côté de l’alimentation, il y a quand même une hausse solide, même si ce n’est pas nécessairement l’élément le plus important. Moi, c’est l’augmentation des prix du logement qui me préoccupe le plus», ajoute Pierre-Marcel Desjardins.

Augmenter l’accessibilité des logements abordables

Selon un rapport sur le marché locatif de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le taux d’inoccupation moyen au Canada s’est établi à 3,1% en 2021. À Vancouver, Victoria, Gatineau et Halifax, ce taux s’élève à seulement 1%.

Les plus fortes augmentations du prix des loyers ont été relevées dans le Grand Sudbury (8,4%) et à Gatineau (6,7%). Saskatoon (0,5%), Régina (stable), Toronto et Ottawa (1,3%) ont connu les plus faibles hausses, tandis qu’Edmonton a enregistré une baisse de 0,5%.

Selon Pierre-Marcel Desjardins, «les gouvernements pourraient améliorer la situation avec des programmes de construction de logements abordables».

D’après l’économiste, «ça ne veut pas dire que ce sont les gouvernements qui doivent les construire. Mais on doit mettre en place des mesures pour augmenter l’accessibilité des logements abordables».