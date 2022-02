La hausse du prix du lait divise producteurs et consommateurs

«La hausse du prix du lait reflète la hausse du coût de la production du lait. La CCL prend en considération les calculs des coûts de production qui sont faits par des firmes indépendantes», précise le chercheur.

Les prix du lait baissent aux États-Unis

«Si on se compare avec les États-Unis, on voit des fluctuations qui peuvent atteindre plus de 40% en quelques mois, donc des chutes de prix de 40% en 2 à 3 mois… Alors qu’au Canada, les prix sont très stables» en raison de la gestion de l’offre, ajoute Maurice Doyon.

Ce dernier mitige ainsi l’augmentation du prix du lait. «La gestion de l’offre, ce qu’elle permet, c’est qu’on va payer ce que ça coûte pour produire du lait. Alors, si on veut plus de bien-être animal au Canada, ce qui est le cas, si on veut un lait de qualité, si on ne veut pas utiliser d’hormones de croissance, ce qui est le cas toujours, ça va coûter plus cher.»

Pas juste le lait à la ferme

D’après Sébastien Pouliot, économiste supérieur chez Financement agricole Canada (FAC) l’augmentation de 8,4% s’applique au prix du lait à la ferme et non directement au prix du lait sur les tablettes.

«Si on prend juste un litre de lait, il y a une certaine transformation qui est faite sur ce lait-là, qui n’est pas exactement le lait qui est pris à la ferme.»