Le lait en sac plus écolo qu’en carton?

Dépotoirs qui débordent

Près de 75 à 80 % des Ontariens achètent leur lait en sac. C’est la compagnie DuPont qui, en 1967, a été la première à instaurer cette pratique au Canada. Elle permet depuis d’épargner la production d’un nombre considérable de détritus, ce qui n’est pas un luxe alors que les dépotoirs grossissent à vue d’œil.

Selon Jo-Anne St-Godard, directrice générale du Recycling Council of Ontario, la situation des dépotoirs en Ontario est plus que préoccupante.

«Dans les dernières années, on a augmenté la quantité de déchets produits au lieu de la réduire. De plus, on recycle de moins en moins. On fait vraiment un pas dans la mauvaise direction», déplore-t-elle.

L’utilisation de sacs et éventuellement de cartons de lait est devenue la norme en 1970 avec l’apparition du système métrique. Elle a depuis permis d’éviter la production de plus de 16 000 tonnes de déchets.

Ce chiffre est tiré d’une étude de l’Association canadienne de l’industrie des plastiques, réalisée en 1997, sur les impacts de cette transition.