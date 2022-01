Peu ou pas de réduction de la pauvreté infantile au Canada

La pauvreté infantile augmente dans certaines régions

Leila Sarangi s’inquiète aussi du fait que, pour la première fois depuis 2012, «les enfants des familles qui sont dans la pauvreté sont encore plus pauvres. L’écart qui les sépare du seuil de pauvreté s’est creusé davantage».

La coauteure du rapport note également que si le taux national de pauvreté infantile a diminué de 0,5% entre 2018 et 2019, celui de Terre-Neuve-et-Labrador, du Yukon et du Nunavut a plutôt augmenté – une tendance également observée dans les années précédentes par l’organisme Campagne 2000.

«Cela démontre que les gouvernements provinciaux et municipaux doivent vraiment passer à la vitesse supérieure et mettre en place des programmes appropriés en matière de logement, de garde d’enfants et d’aide au revenu», soutient Leila Sarangi, qui souhaiterait aussi voir plus de transparence des provinces par rapport au Transfert canadien en matière de programmes sociaux (TCPS).

Le gouvernement définit ce dernier comme un «transfert fédéral en bloc aux provinces et aux territoires pour soutenir l’éducation postsecondaire, l’aide sociale et les services sociaux, ainsi que le développement de la petite enfance et l’apprentissage et la garde des jeunes enfants». Or, Leila Sarangi déplore que les provinces n’aient «pas de comptes à rendre» quant à l’efficacité des programmes mise en place grâce à ces fonds.

Covid: une baisse, puis une hausse

Le rapport de 2021 se base sur des données qui précèdent la pandémie. Pour le prochain rapport, qui prendra en compte les mesures fiscales mises en place par le gouvernement fédéral en réponse à la COVID-19, Leila Sarangi s’attend une diminution un peu plus accentuée du taux de pauvreté infantile.