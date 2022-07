Inflation des prix des aliments: évitons de tomber dans le complotisme

Loblaws, Sobeys, Metro

En examinant la performance financière de nos trois plus grands épiciers, on remarque que les chiffres sont restés constants pour la plupart d’entre eux.

Notre plus grand épicier, Loblaws, a affiché des ratios de marge brute et de profit constants depuis 2017. Alors que les marges brutes ont varié entre 29,35% et 31,47%, les profits se situent entre 1,64% et 3,53%.

Pour Empire/Sobeys et Metro, les résultats s’avèrent similaires. Les marges brutes d’Empire/Sobeys variaient entre 23,97% (2017) et 25,47% (2021) et les profits de 0,67% (2017) à 2,48% (2021).

Pour Metro, on observe des variations similaires sauf pour 2018 où la rentabilité atteignait 11,93 %, probablement en raison de l’acquisition des pharmacies Jean Coutu.

Des retombées positives pour les Canadiens

En effet, les profits et les marges ont augmenté, mais de manière très peu marquée. Par rapport aux institutions bancaires et autres grands joueurs de notre économie, la différence reste relativement faible.