Deux siècles d’architecture sur la rue Isabella

Côté Ouest du café, on est en plein champ de construction. De jolis balcons de métal ciselé ornent déjà certains étages d’une nouvelle tour de condominiums luxueux. En regardant tout autour, je me demande combien de temps encore survivront les édifices plus sobres et moins spectaculaires de style «Mid-Century», déjà vieux de plus d’un demi-siècle.

Au coeur de la rue Isabelle, je me mets à philosopher sur le passage du temps sur une ville… et ses habitants. Tout comme l’architecture des milieux urbains, de façon presque imperceptible sauf quand on prend le temps de regarder, nous évoluons en constante mutation. On peut résister à cette réalité, ou s’intégrer en ajoutant notre touche.

Pour allonger la balade

Je recommande fortement d’ajouter un kilomètre à la balade à la croisée des rues Isabella et Sherbourne. (Dans lequel cas vous voudrez vous arrêter au Piedmont à l’aller!)

Traversez la rue Sherbourne, tournez à gauche vers le Nord, puis à droite sur la rue Howard. Prenez la deuxième petite rue à votre gauche. Vous êtes alors sur la rue sans issue Glen, où vous aurez la surprise de découvrir une entrée de la station de métro Sherbourne… et un tunnel passant sous la rue Bloor!

Empruntez le tunnel pour accéder à un très joli coin caché de la ville, le pont piétonnier qui passe au-dessus de Rosedale Valley Road. Quelle jolie vue sur l’une des rues les plus sylvestres de Toronto.

En revenant sur vos pas, vous trouverez devant l’entrée de la station des escaliers menant sur la rue Bloor Est. Marchez vers l’ouest pour compléter la boucle de 2.6 km à la rue Yonge.