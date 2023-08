Alliance française: nouveau campus Jim Doak à North York

L’AFT gère aussi des campus à Markham, Mississauga et Oakville, ainsi qu’un campus en ligne.

Portes ouvertes

Tous les campus de l’AFT accueilleront leur public les 6 et 7 septembre à travers deux journées portes ouvertes.

Les élèves enfants, adolescents et adultes pourront y rencontrer les membres du corps enseignant et du personnel. «Il s’agit d’une excellente occasion pour évaluer gratuitement vos compétences en français, de connaître nos méthodes et de choisir le cours qui correspond le mieux à vos projets et attentes», indiquent les responsables de l’AFT.

Chaque campus offrira des activités ludiques pendant ces rencontres, dont une foire aux livres à 1$.