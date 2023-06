Gilles Lacombe et Michèle Laframboise, Prix Trillium 2023

Gilles Lacombe

Selon les Éditions L’Interligne, d’Ottawa, le recueil de poésie de Gilles Lacombe, Circé des hirondelles, «met en avant la relation entre deux personnages: le «on» qui dresse le portrait d’une identité féminine («elle»), une figure allégorique de la vie elle-même qui incarne tout à la fois la fragilité, la beauté, la mort, la nature, la poésie et le langage.»

Comprenne qui pourra.

Méditations sur le deuil

The Book of Grief and Hamburgers (ECW Press), de Stuart Ross, représenterait «la méditation poignante d’un poète sur notre condition mortelle».

Sanna Wani serait plus positive, dans My Grief, the Sun (House of Anansi Press), avec des poèmes «éminemment politiques, souvent empreints de magie et d’intimité»… promettant «assez de joie et de chagrin pour continuer à grandir».

Neil Lumsden, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, se dit «fier de présenter les réalisations exceptionnelles de nos talentueux écrivains».