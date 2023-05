La Fondation Sylvenie Lindor a célébré le Mois du patrimoine haïtien

Un centre de rayonnement de la vraie civilisation basée sur la charité, la justice, la liberté, un soleil éclairant l’humanité, selon la prophétie contenue dans la légende indienne un ardent foyer de panaméricanisme.»

Emilio François, conseiller spécial de la Communauté Haïtienne Unie de l’Ontario:

«La célébration du patrimoine haïtien nous permet de retracer la contribution d’Haïti à l’humanité et aussi de discuter à propos de la violence actuelle au pays.

Je suis fier de pouvoir me rassembler avec plusieurs organismes pour parler d’Haïti, de son patrimoine et de sa contribution.»

« Le patrimoine historique et culturel haïtien est très riche. Merci à Amikley Fontaine de m’exposer à la réalité de la perles des Antilles et de m’aider à connaître qu’Haïti est la première république Noire et la deuxième plus ancienne nation indépendante dans l’hémisphère après les États-Unis.