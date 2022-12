Engagement social avec la Fondation Sylvenie Lindor

«Pour la quatrième année consécutive, après de nombreuses heures de préparatifs, la Fondation a encore fourni des repas pour les sans-abris de Toronto. Je voudrais encourager Amikely Fontaine à continuer ses efforts en faveur des moins privilégiés.»

»J’ai collaboré plusieurs fois avec la Fondation Sylvenie Lindor dans le but d’aider autrui», a souligné Dave Champagne, président de la Fondation Champagne, partenaire de la Fondation Sylvenie Lindor.

«La Fondation demeure cohérente dans son plaidoyer social par son dîner annuel en faveur des sans-abris. Justement en raison de sa cohérence, la Fondation réussit à bâtir sa crédibilité. Je suis et resterai partant à continuer de collaborer avec eux.»

Solidarité francophone

Parmi les organismes francophones partenaires de la cause menée par la Fondation Sylvenie Lindor, citons:

«La Communauté Haïtienne Unie de l’Ontario et la Maison D’Haïti du Grand Toronto sont deux organismes sans but lucratif ayant pour mission de sauvegarder, d’enrichir et de promouvoir toutes les activités de la communauté haïtienne et francophone de l’Ontario», explique Fougère Adolphe.