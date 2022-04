Entrepreneuriat : le Groupe 3737 débarque dans le Grand Toronto

Groupe 3737, un réseau entrepreneurial misant sur la diversité, fondé à Montréal, vient d’ouvrir un bureau à Oakville. Le président, Louis-Edgar Jean-Francois, nous en dit plus sur cette nouvelle opportunité dans le GTA.

Fondé en 2012 par un groupe d’entrepreneurs engagés, le Groupe 3737 est un accélérateur pour les entrepreneurs voulant réussir dans le monde des affaires.

«On a d’abord commencé avec une petite équipe d’entrepreneurs pour faire des affaires ensemble», raconte M. Jean-François. «Aujourd’hui, on est un écosystème avec plus de 100 partenaires!»

Un incubateur à succès

Le Groupe 3737 met avant tout la priorité sur la diversité et l’inclusion dans ses activité. C’est une adresse pour les entrepreneurs qui cherchent à faire la différence dans leur monde. Neuf programmes d’accompagnement sont proposés, tous gratuits, et pour tous les stades de l’entreprenariat.

«Depuis 10 ans, nous avons vu des résultats concrets», se réjouit M. Jean-François. «Nous avons accompagné plus de 1000 entrepreneurs, créé plus de 600 emplois et réalisé plus de 160 millions $ de chiffres d’affaires.»