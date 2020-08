C’est l’heure du bilan pour le festival culturel franco-caribéen

Certaines têtes d’affiche se sont désistées, mais d’autres ont répondu présents depuis l’étranger, comme le groupe Maestro (ci-dessous) depuis Haïti, et Mis Blandine, depuis la Côte d’Ivoire.

D’autres artistes internationaux, comme le groupe T-VICE, ou encore l’artiste Roodyroodboy, ont fait des apparitions et passé des messages en lien avec le thème de l’édition.

Les aléas de la diffusion

« On était un peu stressé parce qu’on ne savait pas à quoi s’attendre. C’était toute une expérience», confie Jennyne Maillard. Certains artistes se sont produits en direct et d’autres ont dû préalablement transmettre des enregistrements.

L’organisatrice a également évoqué le défi lié au décalage horaire: «on devait se réveiller deux fois, pour une première diffusion à l’heure de l’Est, et une seconde à l’heure occidentale, pour la diffusion en Afrique».

En chiffres

Quatorze artistes venant du Canada, des Antilles et de la Guyane françaises, ainsi que de l’Afrique de l’Ouest, ont performé. Ils ont été suivis dans près de 120 pays à travers l’Afrique, avec 200 0 00 mille vues via les médias sociaux. Le festival a été diffusé sur les radios, les chaînes de télévision locales, nationales et internationales comme: THM la télévision haïtienne montréalaise et Guyane première, du groupe France télévision.