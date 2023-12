Musique : le Top 10 de l’année 2023

5e position : À boire deboutte, Salebarbes

Au cinquième rang, on retrouve l’autre super groupe de l’Acadie, Salebarbes. Le quintette, qui a reçu les Félix de la Chanson de l’année et du Spectacle de l’année – Variété et réinterprétation, nous propose une formule gagnante, mais encore plus contagieuse.

Avec À boire deboutte, les cinq auteurs-compositeurs-interprètes nous offrent un album solide, entraînant et captivant, qui montre bien tout le plaisir qu’ils ont à partager leur art avec le public.

4e position : For The Giving / Sans rien donner, Aleksi Campagne

Avec un nom connu dans l’univers musical franco-canadien, Aleksi Campagne nous propose un album double des plus prenants, For The Giving/Sans rien donner.

Dix chansons en versions anglaise et française. Un opus pop, folk, aux arrangements très orchestraux. L’artiste montréalais nous ensorcelle avec sa voix unique et ses prestations profondes qui nous amènent ailleurs. On se laisse aisément séduire par la richesse de chaque chanson.