Musique entre ciel et terre

On se laisse transporter entre poésie et musique. Que l’on écoute Les regards, Irrationnels ou L’incendie, la force de séduction de l’auteur-compositeur-interprète est la même. On peut en dire autant des chansons pop Sous la fourrure, ou encore Danser sur Mars. Cette dernière est un succès garanti.

Grâce à ses mots justes et à ses musiques parfaites, David Robquin réussit à interpeller les mélomanes à la recherche de fraîcheur auditive. La qualité de la réalisation de ce disque en fait un produit hors du commun, qui se retrouvera sûrement dans mon top 5 de l’année.

La fierté de ses origines

Artiste franco-ontarienne et abénaquise, Mimi O’Bonsawin connaît déjà une carrière anglophone remplie de succès. En 2023, elle a décidé de nous offrir deux albums, Willow dans la langue de Shakespeare et Boréale dans celle de Molière.

Ce dernier nous offre une artiste tout en douceur, qui nous partage ses origines abénaquises et francophones.

On y découvre une voix angélique, sur des trames musicales aux sonorités folks, très souvent accompagnées de percussions autochtones. Les pièces sont ainsi plus profondes et spirituelles. Les textes rendent hommage à la terre, aux rivières, à la forêt et même à notre sœur à tous, la lune.