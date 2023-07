Immigration: le Centre francophone intègre le service pré-départ

L’évaluation des besoins facilitera l’aiguillage et le référencement vers des partenaires francophones en établissement «pour accompagner les nouveaux arrivants de manière proactive, assurant ainsi un parcours d’immigration intégré et coordonné», se félicite la PDG du CFGT, Florence Ngenzebuhoro.

Avant de monter dans l’avion

D’après Aissa Nauthoo, cette offre de services avant arrivée «contribuera à renforcer le parcours d’intégration francophone en Ontario, en permettant une transition harmonieuse de l’étape pré-départ à l’étape d’accueil et d’aiguillage à l’aéroport Pearson de Toronto».

Peu après l’installation de ses comptoirs d’accueil des immigrants francophones à l’aéroport, le CFGT y a été désigné comme l’agence d’accueil et d’orientation de tous les immigrants, pas seulement francophones.

Le Centre francophone est déjà la porte d’entrée des francophones établi·e·s ou venant s’installer dans le Grand Toronto. À travers 9 points de services sur le territoire, l’organisation fournit toute une gamme de programmes et de services de santé et de développement social, d’aide à l’établissement et à l’intégration, de soutien à l’emploi et au logement, et d’aide juridique.