250 nouveaux diplômés pour Glendon

«Mme Andrew a fait montre de leadership et d’un profond dévouement envers la diversité et l’inclusion, en plus de faire preuve d’un engagement indéfectible pour la promotion du bien commun», a indiqué M. Fiola.

«Elle s’est portée à la défense des droits des femmes et des nouveaux arrivants et a aidé notre province à faire des avancées importantes en éducation, en lutte contre la violence sexiste, en formation de la main-d’œuvre et en intégration des personnes migrantes.»

Prix et bourses

Avant la cérémonie en toges sous la tente, M. Fiola recevait une centaine de personnes à déjeuner au manoir, dont les récipiendaires de bourses et de prix spéciaux.

Bourse d’excellence pour le leadership étudiant: Stephen Teong, Breton McDonald.

Bourse Jean Burnet (en sociologie, relations ethniques ou études canadiennes): Carrie Weiler.