Études hispaniques à Glendon: vers des carrières internationales

Deux certificats professionnels

Environ 200 étudiants sont inscrits à des cours du programme menant à un baccalauréat, mais qui offre aussi deux certificats plus «professionnels»: en traduction et en espagnol des affaires.

En plus d’ouvrir une fenêtre sur le monde hispanophone (Espagne et Amérique latine), ces études mènent à une foule de carrières en diplomatie, industrie et commerce, transports et communications, arts et culture…

«Rien qu’aux États-Unis, il y a 40 millions d’hispanophones», fait valoir le professeur Zamora. «L’espagnol est la deuxième langue de l’Internet après l’anglais.»

Environnement flexible

Lui-même est d’origine mexicaine et enseigne à Glendon depuis une quinzaine d’années. Ses propres projets de recherche portent sur la théorie littéraire et culturelle, le roman contemporain, l’analyse du discours, les narratives communautaires et l’histoire orale.

Glendon vante son programme d’études hispaniques avec ses «classes de petite taille, un soutien personnalisé, des professeurs dynamiques et un environnement d’apprentissage flexible, multilingue et multiculturel».