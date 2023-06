Re: Reading donne une seconde vie aux livres

Christopher Sheedy le reconnaît, même une «petite section» fait beaucoup de bien aux francophones du voisinage. Et cela, on le doit à un des éclaireurs littéraire de la boutique, qui apportent des livres en français pour enfants et adultes.

Démocratiser la littérature

De plus en plus, acheter un livre neuf se rapproche d’une marque d’une certaine richesse. La culture n’est pas épargnée par l’inflation générale. Mais le marché des livres d’occasion se veut beaucoup plus abordable.

Pour déterminer ses prix, Christopher Sheedy et son équipe ont fixé «des standards selon les catégories». Cela varie ensuite en fonction du prix du livre neuf, mais aussi s’il s’agit d’un livre broché, ou d’une couverture rigide.

«Il y a cinq livres qui sortent du lot en matière de vente depuis 14 ans», affirme Christopher Sheedy. Harry Potter est bien présent, tout comme To Kill a Mockingbird et The Handmaid’s Tale. Les créations de Shakespeare ou de Lee Child figurent également parmi les meilleures ventes.

Tout le monde est le bienvenu chez Re: Reading. Selon lui, la moitié de la clientèle est âgée de moins de 25 ans, et la majorité serait de sexe féminin. Que ce soit du voisinage, ou des quatre coins de la planète, la clientèle est aussi diversifiée que son catalogue.