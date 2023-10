Droits, langues et communautés: hommages à Pierre Foucher

Dans l’ouvrage Droits, langues et communautés, près d’une trentaine de spécialistes nous proposent des essais à la fois percutants et éclairants sur la constitution et la common law, les langues officielles, la francophonie canadienne, les droits scolaires et les droits de la personne, les peuples autochtones, l’autonomie et la complétude institutionnelle, les enjeux statistiques et, enfin, les notions d’espace et de territoires linguistiques.

Dans ce premier texte, j’attire votre attention sur ce que deux professeures de la région de Toronto ont écrit.

Lancé le 5 octobre 2023 au pavillon des sciences sociales de l’Université d’Ottawa, l’ouvrage Droits, langues et communautés est disponible aux Éditions Liber, de Montréal.

Logique du droit et exigence du fédéralisme

Professeure et vice-rectrice adjointe à la recherche à l’Université de l’Ontario français, Linda Cardinal intitule son texte Pierre Foucher, entre la logique du droit et les exigences du fédéralisme.

Elle souligne qu’il a consacré sa carrière à expliquer, analyser et identifier les correctifs à apporter au droit canadien afin de favoriser la progression de l’égalité du français et de l’anglais. «Grand pédagogue, il sait comme nul autre expliquer les droits linguistiques, quel que soit le public ou la tribune».